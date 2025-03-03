Министр торговли США назвал требования Зеленского «нелепыми»

В минторге США исключили выделение Киеву денег, пока Зеленский не придет с миром

Министр торговли США Говард Латник в интервью Fox News назвал «нелепыми» и «неразумными» требования президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в Вашингтоне.

«Мы не собираемся давать вам (Украине. — «Газета.Ru») гарантии безопасности, пока вы воюете с Россией», — сказал министр.

Он добавил, что Киев больше не получит денег, пока украинский лидер не появится в Вашингтоне «ради мира».

2 марта глава минфина США Скотт Бессент обвинил Зеленского во «взрыве» соглашения по редкоземельным металлам. По его мнению, все, что нужно было сделать президенту Украины, — войти и подписать экономическое соглашение, не показывая противоречий между народами двух стран, но он этого не сделал.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее госсекретарь США заявил, что мир на Украине важнее гарантий безопасности.