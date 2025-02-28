Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В минфине США сомневаются, что можно вернуться к сделке с Украиной

Минфин США: Вашингтон сомневается, можно ли вернуться к сделке с Киевом
close
Elizabeth Frantz/Reuters

Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что в Вашингтоне сомневаются, можно ли вернуться к сделке с Киевом после перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Его слова передает Bloomberg.

По словам Бессента, подобных переговоров с американским президентом нельзя вести на публике.

«У нас был запланирован обед, возможно, он мог бы поднять некоторые из пунктов. Вместо этого он решил позволить всему пойти по нисходящей спирали на мировом телевидении. И снова, я возвращаюсь к неуважению к американскому народу», — пояснил глава минфина США.

Он добавил, что сейчас сомневается в том, можно ли будет заключить с Украиной соглашение по недрам.

До этого на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.

Ранее Путин назвал причину отказа Зеленского от мирных переговоров.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами