В минфине США сомневаются, что можно вернуться к сделке с Украиной

Минфин США: Вашингтон сомневается, можно ли вернуться к сделке с Киевом

Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что в Вашингтоне сомневаются, можно ли вернуться к сделке с Киевом после перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Его слова передает Bloomberg.

По словам Бессента, подобных переговоров с американским президентом нельзя вести на публике.

«У нас был запланирован обед, возможно, он мог бы поднять некоторые из пунктов. Вместо этого он решил позволить всему пойти по нисходящей спирали на мировом телевидении. И снова, я возвращаюсь к неуважению к американскому народу», — пояснил глава минфина США.

Он добавил, что сейчас сомневается в том, можно ли будет заключить с Украиной соглашение по недрам.

До этого на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.

Ранее Путин назвал причину отказа Зеленского от мирных переговоров.