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В Москве решили избавиться от билетных касс Белорусского вокзала

Бывшие билетные кассы в доме у Белорусского вокзала в Москве решили продать
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Depositphotos

Бывшие билетные кассы в доме у Белорусского вокзала в Москве собрались продать на аукционе, пишет интернет-издание РБК.

Речь идет о помещении на первом этаже здания-памятника №1 на Ленинградском проспекте. Один из фасадов строения примыкает к железнодорожной платформе и имеет прямой выход на нее — раньше там располагались билетные кассы вокзала.

Как отмечает издание, на аукцион выставили нежилой объект площадью 150 кв. м. в части здания, которая смотрит на Нижнюю улицу. Стартовая цена лота составляет 45,3 млн рублей. Торги состоятся 10 апреля 2025 года. Как уточняет РБК, дом занесен в перечень объектов культурного наследия. В связи с этим будущему владельцу придется согласовывать ремонт с Департаментом культурного наследия Москвы.

На этой неделе британская газета The Sun сообщила, что автомобиль Land Rover, который принадлежал королю Великобритании, выставили на продажу. По информации источника, машину доставили в королевский гараж в «Хайгроув-хаусе» в ноябре 2010 года. После чего машину припарковали в резиденции в Глостершире.

Ранее в России предложили возродить идею аукционов для «красивых» автономеров.

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