Продажи премиальных машин в России рухнули

Общий объем продаж автомобилей премиум-брендов в России сократился в январе на 20%, до 7856 единиц, относительно того же периода 2024 года, сообщило агентство «Автостат».

Как указали в агентстве, за год с января 2024-го по январь 2025 года снизилась и доля самих премиальных брендов — с 12,2 до 8,8%. Лидером по объемам продаж в этом сегменте впервые за всю историю статистических наблюдений оказался китайский концерн Tank с результатом 1672 проданных автомобиля.

Второй по популярности машиной премиум-класса стал китайский внедорожник Exeed (1658 штук), а топ-3 замкнул также китайский Lixiang (958).

В первой половине февраля издание «Известия» со ссылкой на данные аналитиков писало, что число предложений о продаже дорогих машин с пробегом выросло на 22%.

Сообщалось, что автомобили немецкого производителя BMW стали лидером по динамике продаж. Так, рост по сравнению с январем 2024 года составил 9%. При этом за год почти на 60% упали предложения о продаже автомобилей премиум-класса в автосалонах. По словам экспертов, такая динамика связана с высокими ценами на обслуживание, а также проблемами с программным обеспечением. При этом за год детали для иномарок увеличились в цене на 20-50%.

Ранее стало известно, что в России на треть выросли продажи автомобилей с пробегом.