Выручка билайна от продажи услуг достигла 288,8 млрд рублей по итогам 2024 года

Чистая прибыль билайна за 2024 года выросла до 18,7 млрд рублей

Выручка по операционной деятельности билайна в 2024 году выросла на 2,4% и составила 310,7 млрд рублей, а выручка от продажи услуг увеличилась на 4,9% (до 288,8 млрд рублей), следует из опубликованного отчета о финансовых результатах деятельности компании за IV квартал и 2024 год.

Одной из причин увеличения выручки в компании назвали рост потребления телекоммуникационных услуг со стороны частных и корпоративных клиентов.

Как отметил генеральный директор билайна Сергей Анохин, прошлый год стал для компании годом начала перемен и старта следующего стратегического цикла.

«Мы очень многое сделали для защиты наших клиентов от мошенников, популяризации этой темы и консолидации рынка вокруг необходимости в сервисах защиты», — сказал он.

Согласно отчету, чистая прибыль компании за 2024 года выросла до 18,7 млрд рублей благодаря увеличению финансовых доходов от вложений в финансовые активы.

Также капитальные инвестиции компании составили 65,3 млрд рублей, а их интенсивность выросла и составила 21%.

Одним из ключевых событий IV квартала 2024 года в билайне назвали полномасштабное обновление мобильного приложения, в котором появилась новая система навигации.

Также билайн заблокировал в IV квартале 209 млн мошеннических и спам-звонков.

В билайне сообщили, что за 12 месяцев 2024 года выручка в сегменте облачных продуктов и сервисов кибербезопасности выросла на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Говоря о цифровой рекламе и сервисах на основе больших данных и искусственного интеллекта (ИИ), в компании отметили, что выручка в этом сегменте за 2024 год выросла на 15,7% по сравнению с 2023 годом.

Также в 2024 году рейтинговое агентство AK&M третий год подряд присвоило билайну высший рейтинг нефинансовой отчетности, а мобильное приложение «Мой билайн» получило гран-при премии «Золотое приложение» в номинации «Лучшее приложение для потребителя».