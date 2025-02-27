MET Group заявила о продлении поставок газа Молдавии

Европейский энергетический трейдер MET Group сообщил ТАСС о продлении краткосрочных поставок газа Молдавии после конца февраля.

«Сотрудничество между базирующейся в Швейцарии MET Group и «Молдовагазом» в области краткосрочных поставок газа продлят после февраля. MET Group продолжит поставки газа до границы с Молдавией, где газ заберет «Молдовагаз»», — сказал представитель компании.

12 февраля сообщалось, что компания «Молдовагаз» отправила 3 млн кубометров природного газа в Приднестровье для обеспечения стабильной работы газотранспортной системы республики.

10 февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии разрешила транзит газа в Приднестровье от венгерской компании MET Gas and Energy Marketing AG. До этого стало известно, что в Приднестровье полностью восстановлено газоснабжение бытовых потребителей.

В конце января Кишинев и Тирасполь согласовали предварительную схему поставок газа на февраль, распределив между собой грант Европейского союза (ЕС) в €30 млн. Согласно договоренности, Приднестровье должно было получить около 3,2 млн кубометров газа в сутки до 10 февраля.

Ранее экономист заявил о последствиях, с которыми столкнется Приднестровье без российского газа.