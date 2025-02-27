Россиянам объяснили, как отличить старые доллары от новых

На долларах старого образца лицо президента находится в овале и отличается небольшим форматом. Об этом RT рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

«За исключением однодолларовой купюры, дизайн которой не менялся. На актуальных банкнотах лица крупным планом, занимают четверть пространства банкноты. Также, вопреки устоявшемуся стереотипу, новые купюры не всегда зеленые. Например, фон «десяток» выполнен в пастельных оранжево-желтых оттенках, фон «двадцаток» — зеленый с персиковым, а «полтинников» — красно-синий», — сказал эксперт.

Кроме того, на купюре в 100 долларов присутствует широкая синяя защитная нить примерно в центре с оранжевыми чернильницей и пером, добавил он. Сидоров уточнил, что старые и новые доллары являются равнозначными, однако, проблемы с обменом этой валюты случаются регулярно.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финансовых технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова до этого говорила, что россиянам пока не стоит обменивать американские доллары старого образца. Она подчеркнула, что у долларовых банкнот, если они выпущены после 1914 года, нет никакого срока годности. Однако только государственные организации в США обязаны их принимать, коммерческие же банки могут устанавливать собственные правила.

Ранее аналитик спрогнозировал падение доллара на 20% к рублю.