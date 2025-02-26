Автозавод «Москвич» объяснил рост цен на автомобили

Автозавод «Москвич» повысил цены на автомобили 2025 модельного года из-за индексации, связанной с рыночными условиями. Об этом сообщила пишет Telegram-канал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу предприятия, отметив, что решение обусловлено колебаниями курса рубля, валютными рисками и изменениями в кредитной политике.

«Индексация цен в 2025 году продиктована текущей экономической ситуацией. Переход на производство полного цикла позволил нам сформировать более сбалансированную ценовую стратегию», — говорится в сообщении.

О повышении цен на автомобили «Москвич» стало известно 25 февраля. Кроссовер подорожал на 65–97 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Лифтбек «Москвич 6» прибавил 77 тысяч рублей во всех комплектациях. «Москвич 3» в базовой версии теперь стоит минимум 1,76 млн рублей. Лифтбек «Москвич 6» — 2,28 млн рублей. Цены на электромобиль «Москвич 3е» не изменились.

Накануне отмечалось, что в Петербурге услуги автосервисов значительно выросли в цене из-за того, что автовладельцы стали переходить на китайские автомобили.

Ранее «АвтоВАЗ» назвал число нераспроданных автомобилей Lada.