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Одна из крупнейших нефтяных компаний передумала сокращать добычу

Окинклосс: British Petroleum увеличит добычу нефти и газа вместо ее сокращения
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Arnd Wiegmann/Reuters

British Petroleum  (BP) обновит стратегию и увеличит добычу нефти и газа вместо ее сокращения, заявил исполнительный директор компании Мюррей Окинклосс. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что компания планирует увеличить инвестиции в нефть и газ приблизительно до $10 млрд в год. Это должно помочь увеличить добычу до 2,3–2,5 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в день к 2030 году. Изначально BP планировала сократить добычу на 25% к концу десятилетия по сравнению с уровнем 2019 года.

Также компания сократит инвестиции в зеленую энергетику до $1,5-2 млрд. Это приблизительно на $5 млрд меньше, чем в прошлом прогнозе BP. Компания планирует выборочно инвестировать в биогаз, биотопливо и зарядку электромобилей, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что British Petroleum (BP) планирует отказаться выполнять свое обещание по сокращению добычи нефти и газа из-за финансовых проблем.

В январе BP объявила о сокращении 4,7 тыс. рабочих мест с целью снижения затрат, что приведет к потере работы примерно для трех тыс. сотрудников подрядчиков.

Ранее прибыль одной из крупнейших нефтяных компаний в мире рекордно обвалилась.

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