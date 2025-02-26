Трамп прокомментировал стоимость сделки по ископаемым с Украиной

Трамп: сделка по ископаемым с Украиной может достигать триллиона долларов

Сделка Соединенных Штатов с Украиной по ее редкоземельным элементам может достигать триллиона долларов, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это очень крупная сделка.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует отправиться в Вашингтон для встречи с Трампом в пятницу, 28 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что американская администрация надеется на скорые встречи президентов Трампа, Путина и Зеленского. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос ведущего о возможности таких встреч.

Трамп ожидает от Зеленского подписания соглашения по разработке полезных ископаемых, чтобы США могли вернуть сотни миллиардов долларов, вложенных в оборону Украины, отметила представитель Белого дома.

12 февраля Трамп и Путин провели первые переговоры после избрания республиканца. В Кремле сообщали, что в ходе них президент России пригласил своего американского коллегу в Москву.

Ранее в Вашингтоне заявили, что США пересматривают позицию по России и Украине.