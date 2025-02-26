Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп прокомментировал стоимость сделки по ископаемым с Украиной

Трамп: сделка по ископаемым с Украиной может достигать триллиона долларов
close
Elizabeth Frantz/Reuters

Сделка Соединенных Штатов с Украиной по ее редкоземельным элементам может достигать триллиона долларов, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это очень крупная сделка.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует отправиться в Вашингтон для встречи с Трампом в пятницу, 28 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что американская администрация надеется на скорые встречи президентов Трампа, Путина и Зеленского. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос ведущего о возможности таких встреч.

Трамп ожидает от Зеленского подписания соглашения по разработке полезных ископаемых, чтобы США могли вернуть сотни миллиардов долларов, вложенных в оборону Украины, отметила представитель Белого дома.

12 февраля Трамп и Путин провели первые переговоры после избрания республиканца. В Кремле сообщали, что в ходе них президент России пригласил своего американского коллегу в Москву.

Ранее в Вашингтоне заявили, что США пересматривают позицию по России и Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами