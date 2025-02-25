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Жителям Курской области позволили оформить ипотеку с низкой ставкой

Минфин: жители Курской области смогут оформить льготную ипотеку под 2%
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жители Курской области смогут оформить льготную ипотеку под 2% годовых, программа действует до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщается на сайте министерства финансов РФ.

Такая мера будет действовать в рамках программы «Льготная ипотека на территории новых субъектов Российской Федерации».

Отмечается, что такой кредит смогут оформить те жители Курской области, чье жилье было признано непригодным для проживания, утраченным или поврежденным в результате обстрелов и терактов либо находится в приграничных населенных пунктах, которые подверглись или подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

До 31 декабря 2026 года также продлевается льготная ипотечная программа, действующая для жителей Белгородской области, чье жилье было признано непригодным для проживания в результате обстрелов и терактов.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее были названы шесть городов, где востребована семейная ипотека на вторичное жилье.

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