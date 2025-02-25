Альфа-Банк стал лидером по объему кредитов под «зонтичное поручительство» Корпорации МСП

Альфа-Банк занял первое место среди частных банков по объему и количеству кредитов, выданных предпринимателям под «зонтичное» поручительство Корпорации МСП по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба банка.

Как уточнили в Корпорации МСП, в общем объеме выдач в 2024 году доля банка составила 26%. Так, Альфа-Банк заключил порядка 15,4 тыс. кредитных договоров с «зонтичным» поручительством на сумму более 106,96 млрд рублей с обеспечением в виде поручительства Корпорации МСП в размере 52,99 млрд рублей.

Как рассказал директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин, в рамках поддержки предпринимателей банк участвует в госпрограммах, а также расширяет пакет дополнительных сервисов для МСП.

«Зонтичное» поручительство – эффективный механизм поддержки бизнеса, который повышает доступность получения финансирования. Ежегодно объемы его использования в нашем банке растут. Решение по кредитам предприниматели получают за несколько минут, а деньги поступают на счет в течение дня благодаря автоматизации процесса в банке», --добавил он.

В свою очередь, гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич уточнил, что «зонтичные» поручительства стали одним из самых эффективных инструментов для расширения доступа к финансовым ресурсам малому и среднему бизнесу.

«При недостатке или отсутствии залога возможности получения бизнесом финансовой поддержки остаются открытыми», — сказал он.

В Альфе рассказали, что «зонтичный» механизм реализуется Корпорацией МСП в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита.