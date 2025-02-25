После вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ Украина лишилась значительной части наиболее рентабельных месторождений полезных ископаемых. Об этом, ссылаясь на доклад Росконгресса о минеральных ресурсах Украины, сообщает РИА Новости.

В частности, Украина располагала четырьмя основными месторождениями лития. Сейчас два из них находятся на российских территориях. Это Шевченковское литиевое рудное поле в ДНР и месторождение Крутая Балка в Запорожской области, подходящее для открытой добычи.

В Запорожской области также расположены предприятия по производству губчатого титана, которые были крупнейшими на Украине. Кроме того, на бывших украинских территориях, вошедших в состав РФ, находятся семь предприятий, которые производят кокс для выплавки чугуна.

24 февраля бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал потенциальное соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по полезным ископаемым «вымогательством», однако заметил, что оно гарантирует сохранение независимости республики.

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