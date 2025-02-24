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На Уральском форуме впервые показали, как звонками спасают россиян от мошенников

Эксперт Т-Банка Олег Замиралов: телефонные мошенники зомбируют людей
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Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники службы фрод-мониторинга Т-Банка проводят в месяц порядка 100 тыс. телефонных разговоров с клиентами, разубеждая их переводить деньги мошенникам. Реальные примеры таких бесед были представлены на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

В Т-Банке рассказали, что, если звонок не помогает, сотрудник группы быстрого реагирования выезжает к клиенту, изучает ситуацию на месте и доказывает, что тот говорил со злоумышленником.

За прошлый год состоялось более 3 тыс. таких встреч. Причем на выездные мероприятия приходится всего 3% от общего объема взаимодействий с клиентами. Большую часть (97%) клиентов профессионально подготовленные сотрудники убеждают прекратить общение с мошенниками именно во время телефонного разговора.

Психолог, доцент СПбГУ Ольга Медяник отметила, что мошенники буквально зомбируют людей, используя «программирующие кодировки», которые заставляют жертву войти в определенное состояние.

«Мошенник обвиняет жертву в попытках финансирования терроризма, использует сложные термины, приводит конкретные цифры и детали», — рассказала она.

В декабре в России участились случаи нападений на государственные учреждения и отделения финансовых организаций под воздействием влияния злоумышленников.

В Т-Банке подчеркнули, что сотрудники фрод-мониторинга готовы оказать поддержку обманутым людям. При этом в компании отметили, что подобной опорой могут стать близкие. Так, банк сейчас тестирует их привлечение для расфишинга клиентов, а несколько месяцев назад запустили бесплатный сервис «Защита близких».

С его помощью сервиса клиент может стать доверенным лицом другого клиента банка и впервые на рынке проверять целый набор операций, которые жертвы могут совершить под влиянием злоумышленников: переводы на незнакомые реквизиты, взятие кредита, досрочное закрытие вкладов.

В компании отметили, что запустили сервис до вступления законопроекта «о втором плече», посвященного проверке банковских операций доверенными лицами.

Руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов убежден, что законопроект «о втором плече» поможет «сломать стеклянный купол», в который мошенники пытаются загнать жертву, изолируя ее от своего окружения и убеждая не сообщать никому о состоявшемся разговоре.

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