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Samsung на 30% нарастил маркетинговую активность в России

«Ъ»: Samsung повысил маркетинговую активность на российском рынке
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Depositphotos

Покинувшая российский рынок южнокорейская компания Samsung стала активнее рекламировать в России свою продукцию, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

По его данным, в январе и феврале этот южнокорейский производителей бытовой техники и электроники нарастил маркетинговую активность на 30% относительно аналогичного периода 2024 года. Количество рекламы выросло на 10%, а новинки бренда попадают в Россию на несколько дней раньше, чем в США или Европу.

Представители Samsung в то же время заявили, что компания пока не принимала решения о возвращении в Россию, а все поставки на местный рынок по-прежнему приостановлены.

На прошлой неделе портал GizmoChina сообщил, что компания Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A06 5G, который, в отличие от многих конкурентов, предлагает поддержку обновлениями вплоть до 2030 года. Samsung Galaxy A06 5G оснащается 6,7-дюймовым PLS-экраном с разрешением HD+ (1600x720 пикселей) и частотой обновления 90 Гц.

Ранее был назван список смартфонов Samsung, которые перестанут получать обновления.

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