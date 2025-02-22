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«БТС-Мост» Руслана Байсарова стала собственником АО «Метрогипротранс»

ГК «Бамтоннельстрой-Мост» приобрела контрольный пакет акций АО «Метрогипротранс»
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Depositphotos

ГК «Бамтоннельстрой-Мост» приобрела контрольный пакет акций АО «Метрогипротранс», сообщает пресс-служба компании.

За все время существования АО «Метрогипротранс» разработало проекты всех линий Московского метрополитена, находящиеся в эксплуатации, а также в крупных городах России и странах СНГ.

АО «Метрогипротранс» также занимается инжинирингом, комплексным проектированием, консультированием, электроснабжением, автоматизацией и привлечением финансирования государственно-частного партнерства (ГЧП).

Среди проектов компании — 22 метрополитена в различных странах, 16 метрополитенов СССР, 205 из 258 станций Московского метрополитена, 1500 км железных дорог, 1850 мостов и другие.

«Метрогипротранс» был основан в 1933 году. В эпоху СССР коллектив компании наградили Орденом Октябрьской Революции и Орденом Трудового Красного Знамени.

Напомним, группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост» специализируется на строительстве тоннелей, мостов, автомобильных и железных дорог, портов, причалов и взлетно-посадочных полос. ГК была основана в 1975 году.

Всего с момента основания компании специалисты построили более 3 тыс. объектов, среди которых самый длинный в России тоннель Северомуйский, объекты морского порта Сабетта, мостовой переход на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке и другие.

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