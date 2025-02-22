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На Украине заявили о желании приобрести американский СПГ

Глава офиса Зеленского Ермак заявил о желании приобрести американский СПГ
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Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о желании Киева приобрести американский сжиженный природный газ (СПГ). Его слова приводит американское Houston Chronicle.

«Это ясный и ощутимый способ для Украины и Соединенных Штатов поддерживать друг друга, продвигать экономические интересы США и укреплять претензии Америки на мировое энергетическое господство», — заявил он.

По словам Ермака, продажа СПГ Украине является одним из лучших способов поддержки Киева, который рассчитывает на масштабные долгосрочные закупки этого топлива. Сейчас, как рассказал украинский чиновник, правительство Украины приглашает американские компании обсудить возможности удовлетворения спроса на американский СПГ.

До этого в Киеве предложили Украину в качестве газового хаба Евросоюза.

Однако, по мнению доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павла Севостьянова, у Украины нет терминалов для приема сжиженного природного газа и регазификации. Поэтому американское топливо придется разгружать где-то в Евросоюзе, что повышает стоимость газа и требует значительных инвестиций и дополнительной инфраструктуры в соседних с Украиной странах.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности встретиться с Путиным после получения гарантий.

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