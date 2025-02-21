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Лавров заявил, что российские технологии в ряде сфер превосходят иностранные

Лавров: российские технологии в ряде сфер превосходят зарубежные аналоги
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Florion Goga/Reuters

Россия правильно делает, что скептически реагирует на желание западного бизнеса вернуться, так как отечественные технологии уже превосходят зарубежные в ряде сфер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам СМИД G20. Его цитирует РИА Новости.

«За годы вот этой гибридной войны, включая незаконные санкции, мы сделали очень многое, чтобы придать мощный импульс развитию своих собственных отраслей», — сказал глава МИД РФ.

Он отметил, что освоение новых технологий принесло много пользы экономике России, и некоторые технологии страны уже вырвались вперед, обгоняя иностранные аналоги.

21 февраля государственный секретарь США Марко Рубио допустил ослабление антироссийских санкций, если РФ начнет делать шаги в интересах Вашингтона. При этом он добавил, что Штаты не отменят ограничения в отношении России, если политика Москвы заметно не изменится.

В то же время в МИД РФ заявили, что Россия не затрагивает тему санкций в диалоге по Украине.

Ранее Лавров рассказал о попытках Запада украинизировать повестку G20.

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