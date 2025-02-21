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Правительство РФ расширило меры поддержки домохозяйств с электроотоплением

Кабмин РФ пересмотрит стоимость электричества для домов с электроотоплением
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Victor Lisitsyn/Global Look Press

В России до 1 марта будут пересмотрены тарифы на электричество для домохозяйств с электроотоплением. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ в Telegram-канале.

В кабмине добавили, что до 1 марта власти регионов должны будут пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения, исходя из расширения действия повышающего сезонного коэффициента 1,8. В правительстве указали, что в 2025 году будут введены дифференцированные тарифы в зависимости от потребления: до 3,9 тысячи кВт/ч, от 3,9 до 6 тысяч кВт/ч и свыше 6 тысяч кВт/ч в месяц.

21 февраля первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев сообщил, что Государственная дума запросила у российских регионов информацию по поводу повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее эксперт рассказал, почему резко выросли тарифы ЖКУ.

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