Правительство РФ расширило меры поддержки домохозяйств с электроотоплением

В России до 1 марта будут пересмотрены тарифы на электричество для домохозяйств с электроотоплением. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ в Telegram-канале.

В кабмине добавили, что до 1 марта власти регионов должны будут пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения, исходя из расширения действия повышающего сезонного коэффициента 1,8. В правительстве указали, что в 2025 году будут введены дифференцированные тарифы в зависимости от потребления: до 3,9 тысячи кВт/ч, от 3,9 до 6 тысяч кВт/ч и свыше 6 тысяч кВт/ч в месяц.

21 февраля первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев сообщил, что Государственная дума запросила у российских регионов информацию по поводу повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее эксперт рассказал, почему резко выросли тарифы ЖКУ.