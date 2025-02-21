Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роскомнадзор разблокировал доступ к крупнейшему агрегатору онлайн-обменников

Роскомнадзор восстановил доступ к агрегатору криптообменников BestChange
close
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Роскомнадзор разблокировал доступ к агрегатору криптообменников BestChange. Об этом сообщает РИА Новости.

«Доступ к интернет-ресурсу BestChange восстановлен в связи с тем, что в настоящее время на нем отсутствует нарушающая российское законодательство информация», — уточнили в ведомстве.

9 февраля Роскомнадзор ограничил доступ к BestChange из-за нарушения законодательства в финансовой сфере.

Сервис BestChange проводит постоянный мониторинг курсов цифровых валют к обычным, а также показывает все главные обменные пункты, как с участием сотрудников, так и автоматические, не требующие участия третьего лица.

6 февраля глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила о наличии оснований для разблокировки соцсети X в России. По ее мнению, работа платформы сильно изменилась, и в X стало «значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации».

Ранее эксперты рассказали о возможной блокировке Steam в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами