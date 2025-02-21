Роскомнадзор разблокировал доступ к крупнейшему агрегатору онлайн-обменников

Роскомнадзор разблокировал доступ к агрегатору криптообменников BestChange. Об этом сообщает РИА Новости.

«Доступ к интернет-ресурсу BestChange восстановлен в связи с тем, что в настоящее время на нем отсутствует нарушающая российское законодательство информация», — уточнили в ведомстве.

9 февраля Роскомнадзор ограничил доступ к BestChange из-за нарушения законодательства в финансовой сфере.

Сервис BestChange проводит постоянный мониторинг курсов цифровых валют к обычным, а также показывает все главные обменные пункты, как с участием сотрудников, так и автоматические, не требующие участия третьего лица.

6 февраля глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила о наличии оснований для разблокировки соцсети X в России. По ее мнению, работа платформы сильно изменилась, и в X стало «значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации».

Ранее эксперты рассказали о возможной блокировке Steam в России.