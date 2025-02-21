В курских магазинах начали поштучно продавать один вид фруктов

В одном из магазинов сети «Магнит» в Курске начали продавать бананы поштучно, пишет интернет-газета «Друг для друга».

У прилавка с бананами находится ценник, на котором указана цена за один банан — 35 рублей 99 копеек. Также на ценнике присутствует надпись «выгодно». В среднем один банан весит 200 грамм (с кожурой). Таким образом, цена за килограмм бананов превышает 180 рублей.

Как пишет издание, в последние месяцы в некоторых курских торговых сетях стоимость бананов приблизилась к 200 рублям за килограмм. Время от времени бананы вовсе исчезают с прилавков, добавили в газете.

На этой неделе президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона от украинских войск. По его словам, эти средства дадут возможность жителям региона, кто планирует обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, покупать какое-то дополнительное имущество.

В феврале в Курской области назначили ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области «очень плохой».