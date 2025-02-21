«Начнут с финансов»: экономист раскрыл логику США по снятию санкций с России

На фоне российско-американских переговоров и слухов о возможном снятии санкций акции отечественных банков заметно подросли на Мосбирже. Именно с финансового сектора начнется процесс ослабления рестрикций, однако затем Вашингтон возьмет паузу, так как его главная цель — укрепить доллар и убрать конкурентов, заявил в беседе с Tsargrad.tv экономист Антон Любич.

Оживление на фондовом рынке эксперт объяснил верой в отмену санкций в ближайшее время. На этом фоне многие клиенты, которые искали альтернативные способы платежей и развивали проекты в области финансовой системы, пока притормозили. По мнению экономиста, они ждут, когда власти США «взмахнут волшебной палочкой» и вернут ситуацию, аналогичную досанкционному периоду.

Однако подобные ожидания сейчас преувеличены, поскольку этот процесс сильно затянется, убежден Любич.

«То, что многие люди ждут снятия рестрикций именно с банков, как раз вполне оправдано. Я согласен с тем, что именно с этого и начнётся восстановление отношений. Более того, я думаю, что остальные санкции, то есть не с банков, а с торговли, будут снимать очень долго и очень неохотно», — считает экономист.

Он объяснил, что главной своей задачей США видят устранение с международных рынков конкурентов своим товарам, поэтому логично продолжение ограничительной тактики. А вот отмена финансовых рестрикций и возвращение России доступа к ее активам — это важные шаги для укрепления доллара, так как такой шаг позволит развеять подозрения Китая и Индии относительно главенствующей роли американской валюты.

«Поэтому это как раз станет первым, что будут пытаться сделать американцы», — заключил специалист.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио допустил ослабление антироссийских санкций, если Россия начнет делать шаги, предпочтительные Вашингтону. В то же время глава минфина США Скотт Бессент заявил, что готов как к отмене санкций против РФ, так и к их усилению.

Ранее в Европе усомнились, что США сохранят санкции против России.