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Продажи одного вида легковых автомобилей резко выросли

«Автостат»: в России почти на 100% выросли продажи подержанных китайских машин
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Илья Наймушин/РИА Новости

В России по итогам января продали 17 577 подержанных китайских легковушек, что больше по сравнению с объемом продаж за аналогичный месяц 2024 года, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства «Автостат».

Уточняется, что в январе прошлого года в России продали 8 942 легковых подержанных китайских машин.

Чаще всего в январе покупали автомобиль под брендом Chery (3,9 тыс. шт. +64,5%). На втором месте по популярности Geely (3,4 тыс. шт. +85,8%). Третьим стал Haval (2,5 тыс. шт. +137,5%). В топ-5 вошли также Lifan (1,5 тыс. шт. +22%) и Changan (1 тыс. шт. +190%).

В начале февраля в «Автостате» сообщили, что в России по итогам 2024 года средняя стоимость автомобиля с пробегом составила 1,18 млн рублей, что на 13% больше, чем год назад.

В первой половине февраля генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что цены на новые автомобили в России за последние 10 лет выросли в три раза.

Ранее стало известно, на каких автомобилях хотят ездить россияне вместо китайских.

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