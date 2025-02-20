В России разблокировали доступ к крупнейшему агрегатору онлайн-обменников

В России разблокировали сайт крупнейшего агрегатора онлайн-обменников BestChange. Об этом сообщается в Telegram-канале сервиса.

«Сайт BestChange.ru снова доступен для пользователей на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в 18:36 по московскому времени.

Сервис BestChange проводит постоянный мониторинг курсов цифровых валют к обычным, а также показывает все главные обменные пункты, как с участием сотрудников, так и автоматические, не требующие участия третьего лица.

10 февраля сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к BestChange из-за нарушения законодательства в финансовой сфере. В ведомстве уточнили, что доступ был ограничен 9 февраля.

В BestChange заявили, что они не получали никаких уведомлений и предупреждений о блокировке.

6 февраля глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила о наличии оснований для разблокировки соцсети X в России. По ее мнению, работа платформы сильно изменилась, и в X стало «значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации».

Ранее эксперты рассказали о возможной блокировке Steam в России.