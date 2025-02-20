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В России появился первый автомат с трусами

В Томске установили первый в России вендинговый аппарат с мужскими трусами
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H.Tschanz-Hofmann/IMAGO/Global Look Press

В Томске появился вендинговый аппарат, где можно купить мужские трусы, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на сообщение владельца этого бизнеса Тимофея Юрченко.

Собеседник издания утверждает, что такой автомат — первый в России. Его установили в гастрохолле «Лампочка». Владелец бренда отметил, что мужское нижнее белье активно покупают в подарок, поэтому компания решила попробовать новый формат. Он добавил, что первые покупки уже есть.

В планах компании Юрченко разместить такие автоматы по продаже мужских трусов в аэропорту и в одном из торговых центров города. Аппараты появятся в новых локациях через пару месяцев, когда установку согласуют, добавил он.

В первой половине декабря депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу энергетиков на маркетплейсах и в вендинговых автоматах. Это необходимая мера, которая позволит предотвратить покупку таких напитков несовершеннолетними, сообщал депутат.

Ранее были названы последствия от ношения неправильного нижнего белья для мужчин.

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