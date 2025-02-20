«Роснефть» ввела в эксплуатацию подстанцию на Самотлорском месторождении

Подстанция на Самотлорском месторождении сэкономит «Роснефти» 425 млн руб. в год

Компания «Самотлорнефтегаз» ввела в строй на Самотлорском месторождении современную электрическую подстанцию. Об этом сообщается на сайте «Роснефти», одним из основных добывающих активов которой является компания.

Подстанция обеспечит устойчивое энергоснабжение скважинного фонда и объектов подготовки и перекачки нефти, а также позволит экономить около 425 млн рублей ежегодно.

Новый объект мощностью 2х40 МВА с напряжением 110/35/6 кВ оборудован современными силовыми и коммутационными устройствами российского производства, адаптированными для работы в условиях Западной Сибири.

Отмечается, что автоматика управления и устройство релейной защиты обеспечивают дистанционный контроль за оборудованием в реальном времени. Кроме того, электроника позволяет провести онлайн-диагностику параметров работы силовых трансформаторов, включая химический анализ состояния трансформаторного масла. Это дает возможность осуществлять обслуживание по фактическому состоянию оборудования, что увеличивает его срок службы.

В «Роснефти» уточнили, что для подачи электроэнергии была проложена двухцепная линия электропередач протяженностью 16 км. При этом фундаменты опор оснащены специальной защитой от воздействия льдов, что особенно важно для маршрута трассы, проходящего через болотистые территории. Также установлены телеуправляемые выключатели, которые оптимизируют процесс переключений и повышают эффективность управления энергетическими режимами.

Помимо этого, на объекте провели природоохранные мероприятия. Так, на линии установили устройства, предотвращающие посадку птиц на провода, что способствует сохранению местной фауны.