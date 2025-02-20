Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Роснефть» ввела в эксплуатацию подстанцию на Самотлорском месторождении

Подстанция на Самотлорском месторождении сэкономит «Роснефти» 425 млн руб. в год
close
Depositphotos

Компания «Самотлорнефтегаз» ввела в строй на Самотлорском месторождении современную электрическую подстанцию. Об этом сообщается на сайте «Роснефти», одним из основных добывающих активов которой является компания.

Подстанция обеспечит устойчивое энергоснабжение скважинного фонда и объектов подготовки и перекачки нефти, а также позволит экономить около 425 млн рублей ежегодно.

Новый объект мощностью 2х40 МВА с напряжением 110/35/6 кВ оборудован современными силовыми и коммутационными устройствами российского производства, адаптированными для работы в условиях Западной Сибири.

Отмечается, что автоматика управления и устройство релейной защиты обеспечивают дистанционный контроль за оборудованием в реальном времени. Кроме того, электроника позволяет провести онлайн-диагностику параметров работы силовых трансформаторов, включая химический анализ состояния трансформаторного масла. Это дает возможность осуществлять обслуживание по фактическому состоянию оборудования, что увеличивает его срок службы.

В «Роснефти» уточнили, что для подачи электроэнергии была проложена двухцепная линия электропередач протяженностью 16 км. При этом фундаменты опор оснащены специальной защитой от воздействия льдов, что особенно важно для маршрута трассы, проходящего через болотистые территории. Также установлены телеуправляемые выключатели, которые оптимизируют процесс переключений и повышают эффективность управления энергетическими режимами.

Помимо этого, на объекте провели природоохранные мероприятия. Так, на линии установили устройства, предотвращающие посадку птиц на провода, что способствует сохранению местной фауны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами