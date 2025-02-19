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Глава Т-Банка Станислав Близнюк назвал необходимые для ИТ-специалистов компетенции

Глава Т-Банка Близнюк назвал высшее образование лифтом к востребованной профессии
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Владимир Астапкович/РИА Новости

У ИТ-специалиста, в котором будет заинтересована компания, должны быть хорошие профессиональные навыки и компетенции (hard skills), необходимые для выполнения конкретных задач. Об этом в первом выпуске совместного проекта Центрального университета и издательского дома «Коммерсантъ» «Директора и люди» заявил глава Т-Банка Станислав Близнюк.

Он уточнил, что при этом любой разработчик должен быть бизнес-ориентированным, понимать продукт, знать, как устроен маркетинг и представлять потребности клиента.

По его словам, бизнес-образование может дать ИТ-специалисту понимание, зачем он занимается своей работой и как это поможет бизнесу.

Не менее важными он назвал soft skills — гибкие навыки, которые помогают человеку в работе, например, навыки общения, лидерские качества, умение работать в команде.

«Мне кажется, немногие вузы сейчас вкладываются в развитие софтскиллов у своих студентов. В харды вкладываются, некоторые вкладывают в бизнес, при этом не соединяя эти направления, а это важно. Софтскиллы — это общение, это выстраивание приоритетов, это понимание, как узнать, что хочет клиент, заказчик», — пояснил Станислав Близнюк.

Он убежден, что без бизнес-компетенций и софт-скиллов специалисту будет трудно найти работу и двигаться вверх по карьерной лестнице. При этом Близнюк отметил, что нынешние выпускники вузов не соответствуют этим требованиям. Когда образование не связано с работодателем, то не понятно, для чего этого человека учили, объяснил он.

«Это означает следующее: работодатель должен выступать заказчиком университета. Сейчас, в текущей парадигме, это немножко не так. Работодатель часто считает, что кадры можно найти в капусте, как детей», — сказал глава Т-Банка.

Отмечается, что для подготовки специалистов, которые бы отвечали бизнес-запросам, Т-Банк совместно с 50 крупнейшими компаниями создал Центральный университет.

«Мы хотим, чтобы студенты понимали: высшее образование — это социальный лифт, который открывает доступ к востребованным профессиям. Некоторые абитуриенты говорят: давайте лучше я буду бесплатно рядом с домом учиться. Не знаю чему, но зато рядом с домом. Это проигрыш как для человека, так и для отрасли», — подчеркнул Близнюк.

Говоря об этом, глава компании призвал обратить внимание на образовательный льготный кредит.

«Его надо брать любому школьнику, если он не может попасть в сильный вуз на бюджет. Потому что именно в сильном вузе он оказывается в правильной когорте профессионалов, которые будут его растить», — сказал он.

По его словам, важно сделать так, чтобы будущий студент понимал, что надо идти туда, где тебе дадут востребованную профессию.

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