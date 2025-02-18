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Застройщики придумали, как привлечь клиентов

Эксперт Глазунова: застройщики стали увеличивать продажи квартир по скидкам
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Российские застройщики стали продавать квартиры со скидками для привлечения клиентов, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на сообщение гендиректора консалтинговой компании VSN Group Яны Глазуновой.

По словам эксперта, девелоперы искусственно сформировали скидки на квартиры в новостройках. Но они не работают себе в убыток, подчеркнула Глазунова. Она пояснила, что продавцы сначала завышают цену лота, а затем во время покупки предоставляемые дисконты снижают к рыночной стоимости квартиры.

Глазунова отметила, что в условиях дорогой ипотеки застройщики прибегают к альтернативным способам стимулирования продаж, в частности к беспроцентным рассрочкам и субсидированию. Из-за этого стоимость жилья для покупателя может вырасти.

На прошлой неделе генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев сообщил, что доля сделок на рынке недвижимости, совершаемых за наличные, достигла исторического максимума за последние 20 лет. На сегодняшний день 90% покупок квартир на вторичном рынке совершаются без привлечения ипотеки. До сентября 2024 года этот показатель находился на уровне 50%.

Ранее россиянам назвали выгодные месяцы для продажи квартиры.

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