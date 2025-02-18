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США уличили в намерении захватить промышленные предприятия ЕС

РИА Новости: США готовятся к захвату сталелитейной промышленности ЕС
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Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты готовятся к захвату сталелитейной промышленности стран Европейского союза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экономистов.

Отмечается, что действия политиков и бизнесменов США свидетельствуют о том, что они подготовили заранее продуманный стратегический план по данному вопросу. На фоне слишком высоких цен на электричество европейские компании еще в 2022 году начали переносить производственные мощности за океан, от чего выиграла американская экономика, заявили эксперты.

По данным Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer), в 2024-м в сталелитейной промышленности Евросоюза сократили более 18 тысяч рабочих мест. Ожидается новая волна консервирования производственных мощностей и банкротств предприятий.

Агентство пишет, что лишившиеся рынка сбыта европейские организации на достаточно выгодных условиях приобретут американские компании, после чего пошлины для себя обнулят, сохранив их для конкурентов.

Экономисты не исключают и того, что действия США — продуманный стратегический план захвата сталелитейной промышленности Европы.

Ранее ЕС нарастил закупку нефти у США до максимума за 10 лет.

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