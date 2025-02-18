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ФНС планирует отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

ФНС намерена отменить большинство деклараций по НДФЛ к концу 2025 года
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Depositphotos

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует к концу 2025 года отказаться от большинства деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом свидетельствует план деятельности ведомства на 2025 год и плановый период 2026–2030 годов.

В рамках работы ФНС планирует внедрить бездекларационный порядок исчисления и уплаты НДФЛ в части основных доходов. В настоящее время самостоятельная подача декларации 3-НДФЛ необходима при получении дохода от сдачи недвижимости в аренду, от подарков в виде автомобиля, от процентов по вкладам в иностранных банках и так далее.

В пресс-службе ведомства сообщили РБК, что на текущий момент ФНС уже разработала концепции по бездекларационному порядку исчисления и уплаты НДФЛ. При этом сам план отказа от большинства деклараций утвержден министром финансов РФ Антоном Силуановым.

Накануне директор департамента Министерства финансов Данил Волков заявил, что текущие вызовы могут заставить российские власти изменить налоговую политику. Он напомнил, что Минфин России в любом случае настроен на то, чтобы выполнить поручение президента о фиксации до 2030 года основных параметров налоговой системы.

Ранее в Госдуме рассказали о новой системе налоговых вычетов с 2025 года.

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