СМИ сообщили, что Эстония готова разрешить США добывать свои ресурсы

Власти Эстонии рассматривают возможность разработки месторождений редкоземельных металлов США в обмен на покровительство. Об этом пишет газета «Взгляд».

Отмечается, что в Таллине с тревогой смотрят на новую администрацию Белого дома.

«С точки зрения эстонцев, руководство США «предает интересы Украины». А что, если оно точно таким же образом «предаст» и страны Прибалтики?» — говорится в публикации.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна предположил, что Таллину стоит предложить Вашингтону что-то конкретное, например возможность разработки месторождений редкоземельных металлов. Цахкна считает, что так можно привлечь крупные американские инвестиции. По словам министра, запасы фосфоритов в Эстонии оцениваются в $500 млрд. Объем разведанных запасов фосфоритов, пригодных для промышленной добычи, составляет приблизительно 300 млн тонн.

До этого телеканал NBC сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение о металлах с США.

Ранее Трамп предложил Украине сделку по редкоземельным металлам.