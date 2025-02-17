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Популярность DeepSeek привлекла на фондовый рынок Китая $1,3 трлн новых средств

Bloomberg: успех DeepSeek привлек на фондовый рынок КНР $1,3 трлн новых средств
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Резкий рост интереса к китайской нейросети DeepSeek, ставшей известной в конце января, привел к значительному увеличению инвестиций на фондовом рынке Китая, особенно в акции технологических компаний. Об этом сообщает Bloomberg.

За последний месяц китайский рынок привлек около $1,3 трлн новых инвестиций, включая средства крупных хедж-фондов. В то же время индийский фондовый рынок столкнулся с оттоком капитала, составившим примерно $720 млрд за тот же период. Это дало основания экспертам предположить, что некоторые инвесторы решили перевести свои средства из индийских активов в китайские в связи с ростом популярности DeepSeek.

«Эта нейросеть продемонстрировала, что в Китае действительно существуют компании, которые играют ключевую роль в развитии всей экосистемы ИИ», — приводит агентство слова Кена Вонга, аналитика по азиатским рынкам в компании Eastspring Investments.

28 января сообщалось, что за один день китайская языковая модель DeepSeek-R1 смогла стать одним из самых популярных приложений в мире, обвалить акции Nvidia на $600 млрд и стать конкурентом ChatGPT. «Газета.Ru» протестировала нейросеть, чтобы ответить, почему все заговорили о DeepSeek, что она умеет, чем удивляет и как ей пользоваться в России.

Ранее сообщалось, что использование ИИ на работе делает людей глупее.

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