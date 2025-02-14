Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Центробанке РФ рассматривали повышение ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ рассматривал повышение ключевой ставки
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Центральный банк РФ на заседании в пятницу рассматривал вариант повышения ключевой ставки. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Мы не обсуждали снижение ставки, мы обсуждали два варианта: сохранение ставки и повышение ставки. Горизонт снижения ставки», — сказала глава ЦБ.

По прогнозам Центробанка, в 2025 году предполагается и возможное снижение ключевой ставки, так и возможное повышение, отметила Набиуллина.

ЦБ 14 февраля — на первом в 2025 году заседании — второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор объяснил свое решение тем, что инфляция остается высокой, но кредитная активность замедлилась. В ходе торгов на Московской бирже курс рубля практически не изменился после того решения Банка России. Годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, составила 10%, отметили в ЦБ.

Ранее в Банке России сообщили об обрушении объема ввода нового жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами