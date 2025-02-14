В Центробанке РФ рассматривали повышение ключевой ставки

Центральный банк РФ на заседании в пятницу рассматривал вариант повышения ключевой ставки. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Мы не обсуждали снижение ставки, мы обсуждали два варианта: сохранение ставки и повышение ставки. Горизонт снижения ставки», — сказала глава ЦБ.

По прогнозам Центробанка, в 2025 году предполагается и возможное снижение ключевой ставки, так и возможное повышение, отметила Набиуллина.

ЦБ 14 февраля — на первом в 2025 году заседании — второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор объяснил свое решение тем, что инфляция остается высокой, но кредитная активность замедлилась. В ходе торгов на Московской бирже курс рубля практически не изменился после того решения Банка России. Годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, составила 10%, отметили в ЦБ.

Ранее в Банке России сообщили об обрушении объема ввода нового жилья.