Набиуллина рассказала о влиянии возможных переговоров РФ и США на действующую ДКП

Набиуллина: возможные переговоры России и США пока не влияют на действующую ДКП

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции назвала преждевременным влияние переговоров Российской Федерации и США по Украине на денежно-кредитную политику (ДКП). Ее слова приводит ТАСС.

«Пока это преждевременно включать в сценарий, тем более в базовый. Все будет зависеть от развития ситуации, сейчас просчитать точно влияние на экономику, инфляцию, мало возможно», — отметила она.

14 февраля Центральный банк России сообщил, что инфляционное давление в ближайшие месяцы начнет снижаться под влиянием охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности.

ЦБ 14 февраля — на первом в 2025 году заседании — второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор объяснил свое решение тем, что инфляция остается высокой, но кредитная активность замедлилась. В ходе торгов на Московской бирже курс рубля практически не изменился после того решения Банка России. Годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, составила 10%, отметили в Центральном банке.

Ранее ЦБ оценил годовую инфляцию в России.