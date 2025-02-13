Стало известно, сколько выделят на компенсацию найма жилья жителям Курской области

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит более 1,3 млрд рублей для эвакуированных жителей Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что эти средства будут выделены на найм жилья для эвакуированных жителей Курской области.

7 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что курское приграничье необходимо начать восстанавливать немедленно, не откладывая эту задачу на потом. В 2025 году, как пояснил врио главы региона, необходимо будет определить и утвердить параметры программы восстановления пострадавших в ходе боевых действий населенных пунктов и объектов, причем к этой работе необходимо привлечь жителей Курской области.

В начале февраля президент России Владимир Путин на встрече с руководителем региона заявил, что первые шаги в работе врио губернатора Курской области оцениваются как «вполне удовлетворительные».

Ранее в Кремле пообещали, что вопрос компенсаций курянам проработают оперативно.