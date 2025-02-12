В Центробанке оценили уровень фальшивомонетничества в России

Уровень фальшивомонетничества в России достиг минимального значения за последние годы. Об этом сообщили на официальном сайте Центробанка.

По данным пресс-службы, в 2024 году на 1 млн банкнот приходилась одна фальшивка.

«Всего в банковской системе было выявлено 8240 штук поддельных российских банкнот и монет», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что из всех обнаруженных фальшивых купюр порядка 5 тыс. составляли пятитысячные банкноты, около 2 тыс. — номиналом в 1000 рублей, 382 фальшивки нашли среди банкнот номиналом 2000 рублей.

Меньше всего поддельных купюр было найдено среди купюр в 10 рублей (4 штуки), при этом представители Центробанка обнаружили 77 поддельных монет этого номинала.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Москве мужчина остался без 13 млн рублей, желая поменять их на иностранную валюту по выгодному курсу. По ее словам, один из злоумышленников, участвовавших в мошеннической схеме, задержан.

Ранее белорус выдумал банк, «по приколу» создал для него токен и стал миллионером.