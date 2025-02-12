Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ снизились цены на долгосрочную аренду квартир

«Ъ»: в России подешевела долгосрочная аренда квартир
close
Shutterstock

В России снизились цены на долгосрочную аренду квартир на 11%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Авито-Недвижимости».

Отмечается, что специалисты сервиса сравнивали цены с началом предыдущего квартала — октябрем 2024-го года. Выяснилось, что стоимость аренды снизилась в 22 из 43 городов, в 17 городах цены не изменились.

Больше всего цены упали в Волгограде и Владимире — на 17%. В Москве долгосрочная аренда снизилась на 16%, в Казани — на 13%, в Новосибирске — на 12%. В Санкт-Петербурге цены на аренду квартир снизились на 9%.

Дешевле всего можно было арендовать квартиру в Брянске (18 тысяч рублей), дороже всего — в Москве (70 тысяч рублей). За год спрос на долгосрочную аренду в России вырос на 13%.

До этого психолог Наталья Наумова рассказала, что проживание в квартире с очень маленькой площадью может негативно повлиять на психологическое состояние человека и стать причиной апатии, депрессии и повышенной раздражительности.

Ранее россиян предупредили об опасности покупки квартиры в рассрочку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами