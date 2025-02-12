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Работодатели назвали способы удержания сотрудников

«Известия»: в 2025 году зарплаты повысят почти 60% работодателей
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Работодатели из сферы бизнеса в России для недопущения увольнения по собственному желанию уже нанятых сотрудников стали использовать различные инструменты, пишет издание «Известия» со ссылкой на данные исследования Русской школой управления (РШУ).

Как сказано в исследовании, в феврале кадровый дефицит испытали 86% работодателей. В связи с этим 58% из них намерены в 2025 году повысить заработные платы своим сотрудникам.

57% респондентов из числа работодателей хотят задействовать нематериальную мотивацию, а 40% расширят обязанности действующих сотрудников. 38% опрошенных рассчитывают сократить остроту кадрового дефицита за счет автоматизации, а 28% за счет переквалификации персонала. 5% участников исследования заявили, что планируют взять на работу сотрудников из числа иностранцев. Всего 3% опрошенных не панируют никаким образом менять кадровую политику.

Во второй половине января исследование, проведенное рекрутинговой компанией Get Experts, показало, что у 55% работодателей в 2024 году подбор сотрудников был сложнее, чем в предыдущие годы. 34% сказали, что ситуация существенно не изменилась, 6% — что стало легче.

Ранее стало известно, что в России вдвое вырос интерес работодателей к специалистам без опыта.

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