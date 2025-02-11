Стало известно, сколько средств потратит Украина на пошлины Трампа

Украинские власти могут потерять порядка $125,6 млн (более 5 млрд гривен) в результате введения американским лидером Дональдом Трампом пошлин в размере 25% на сталь и алюминий. Об этом свидетельствует подсчет ТАСС.

По данным министерства экономики Украины, объем экспорта металлургических изделий в США составляет около $503,3 млн в год, что составляет 57,9% от общего экспорта украинских товаров в Америку.

В публикации говорится, что основными экспортерами являются предприятия «Арселормиттал Кривой Рог» и «Интерпайп». Большая часть поставок состоит из стальных заготовок, при этом доля алюминия незначительна.

Накануне Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в США стали и алюминия. Указ вступит в силу 4 марта. В начале февраля Трамп анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны.

После этого глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз (ЕС) ответит жесткими и соразмерными мерами на ввод пошлин со стороны США.

Ранее Трюдо пригрозил Трампу ответом за введение пошлин.