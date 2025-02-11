Госдума приняла законопроект о введении «периода охлаждения» по кредитам

Госдума приняла проект о периоде охлаждения по кредитам для защиты от мошенников

Депутаты Государственной думы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается введение режима «периода охлаждения» по потребительским кредитам для защиты от мошенников. Соответствующий документ размещен в думской базе данных.

Согласно документу, в случае принятия законопроекта кредитные организации будут обязаны предоставлять россиянам потребительские кредиты (займы) с отсрочкой. Для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей период зачисления средств будет составлять минимум четыре часа, для займа свыше 200 тысяч рублей — минимум 48 часов. При этом отсрочка кредита свыше 50 тысяч рублей на новую токенизированную карту составит 48 часов.

Данный законопроект был принят в первом чтении 15 января. Как отметил председатель Госдумы, россияне смогут использовать «период охлаждения» для более тщательного анализа необходимости кредита, дополнительной оценки платежеспособности, консультаций с родственниками, а также на то, чтобы обратиться в полицию при появлении подозрения на мошеннические действия.

Ранее стало известно, что банкам расширят возможности блокировок клиентов из мошеннической базы ЦБ.