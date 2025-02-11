Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали меньше покупать один вид жилья

Kalinka: спрос на вторичное дорогое жилье среди россиян снизился на 10%
close
Depositphotos

Интерес россиян к дорогому жилью на вторичном рынке недвижимости снизился на 10% по итогам 2024 года относительно показателей 2023 года, пишет издание «Известия» со ссылкой на сообщение компании Kalinka.

Уточняется, что средний срок экспозиции проданных в прошлом году объектов составил 2,7 года. Около 35% лотов находились в экспозиции меньше года, 23% — примерно год, 42% — два года и более, а 11% — более семи лет.

Также, по данным компании, продаваемое дорогое жилье стало больше по площади в прошлом году — в среднем проданные лоты составляли 149,3 кв. м, что больше на 6% относительно итогов 2023 года. Выросла и средняя стоимость — на 14% по итогам прошлого года, до 141,6 млн рублей.

Накануне компании «Метриум» и ГК «Основа» сообщили, что чаще всего в Москве покупают новые квартиры площадью 30-50 квадратных метров. Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов отметил, что рост цен влияет на долгосрочную стратегию покупателей с точки зрения выбора жилья по площади.

Ранее стало известно, на сколько выросла цена на вторичное жилье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами