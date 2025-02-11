Россияне стали меньше покупать один вид жилья

Интерес россиян к дорогому жилью на вторичном рынке недвижимости снизился на 10% по итогам 2024 года относительно показателей 2023 года, пишет издание «Известия» со ссылкой на сообщение компании Kalinka.

Уточняется, что средний срок экспозиции проданных в прошлом году объектов составил 2,7 года. Около 35% лотов находились в экспозиции меньше года, 23% — примерно год, 42% — два года и более, а 11% — более семи лет.

Также, по данным компании, продаваемое дорогое жилье стало больше по площади в прошлом году — в среднем проданные лоты составляли 149,3 кв. м, что больше на 6% относительно итогов 2023 года. Выросла и средняя стоимость — на 14% по итогам прошлого года, до 141,6 млн рублей.

Накануне компании «Метриум» и ГК «Основа» сообщили, что чаще всего в Москве покупают новые квартиры площадью 30-50 квадратных метров. Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов отметил, что рост цен влияет на долгосрочную стратегию покупателей с точки зрения выбора жилья по площади.

Ранее стало известно, на сколько выросла цена на вторичное жилье.