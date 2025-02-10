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Россиянин пожаловался на проблему с китайским автомобилем Jaecoo

Россиянин рассказал о проблемах Jaecoo J7 при омывании стекол
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Jaecoo

Житель Екатеринбурга помыл задние стекла своего китайского внедорожника Jaecoo J7 и столкнулся с неприятными последствиями, пишет портал для автолюбителей Drive2.

По словам мужчины, он включил омыватель и услышал, что журчание раздается не там, где следовало бы. Потом он заметил, что стойка под бардачком промокла. Открыв бардачок, он увидел свои вещи плавающими в воде.

Другие посетители сайта, прокомментировавшие данную ситуацию, рассказали, что это «старая болячка» китайских автомобилей, от которой производитель почему-то упорно не желает избавиться.

На прошлой неделе директор аналитической службы международной франчайзинговой сети Fit Service Татьяна Овчинникова рассказала, что число обращений владельцев китайских автомобилей в автосервисы выросло на треть.

По ее словам, в 2024 году владельцы китайских автомобилей обратились к ним 38 тыс. раз, что на 37% больше, чем годом ранее. Чаще всего в обслуживании и ремонте нуждаются новые машины, при этом ремонты и неисправности соответствуют пробегу и классу автомобиля.

Ранее стало известно, когда подорожают новые китайские автомобили.

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