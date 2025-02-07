Мишустин назвал основной вызов для российской экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным назвал инфляцию основным экономическим вызовом для страны, за год она составила 9,52%. Его слова приводит ТАСС.

«Абсолютно очевидно, что основным вызовом является инфляция, она составила 9,52% за год, немножко подрастает», — сказал Мишустин.

При этом он отметил, что меры в денежно-кредитной политике начали замедлять кредитование экономики.

«Годовые темпы [инфляции] снижаются шестой месяц подряд», — отметил премьер.

14 февраля ЦБ с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали шесть опрошенных экономистов и аналитиков. Кредитование замедляется, спрос на труд россиян продолжает снижаться, что является основанием не повышать ключевую ставку. В то же время для ее снижения пока тоже нет причин — инфляция и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими.

Ранее в Центробанке заявили, что прогноз по инфляции в России ухудшился.