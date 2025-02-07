Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина снижения ключевой ставки Банком Индии

Банк Индии снизил ключевую ставку впервые за пять лет
close
Depositphotos

Индийский Центробанк впервые за пять лет понизил ключевую ставку — на 25 базисных пунктов, до 6,25%, после того, как сохранял ее неизменной в течение одиннадцати заседаний подряд, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы регулятора.

До этого Резервный банк Индии снижал показатель в мае 2020 года. Последние 11 заседаний совет директоров оставлял ставку неизменной на уровне 6,5%.

Обосновывая решение о снижении ставки, глава регулятора Санджай Малхотра, которого процитировала пресс-служба, заявил, что инфляция в стране снизилась.

Во второй половине января Центробанк Турции снизил ключевую ставку с 47,5 до 45%. ЦБ страны в конце декабря впервые почти за два года снизил ключевую ставку — с 50 до 47,5%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2024 года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения инфляции.

В пятницу газета «Известия», опросившая 30 участников финансового рынка, написала, что 26 из них выразили мнение, согласно которому Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% по итогам заседания 14 февраля.

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит ждать снижения ключевой ставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами