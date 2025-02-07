Названа причина снижения ключевой ставки Банком Индии

Банк Индии снизил ключевую ставку впервые за пять лет

Индийский Центробанк впервые за пять лет понизил ключевую ставку — на 25 базисных пунктов, до 6,25%, после того, как сохранял ее неизменной в течение одиннадцати заседаний подряд, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы регулятора.

До этого Резервный банк Индии снижал показатель в мае 2020 года. Последние 11 заседаний совет директоров оставлял ставку неизменной на уровне 6,5%.

Обосновывая решение о снижении ставки, глава регулятора Санджай Малхотра, которого процитировала пресс-служба, заявил, что инфляция в стране снизилась.

Во второй половине января Центробанк Турции снизил ключевую ставку с 47,5 до 45%. ЦБ страны в конце декабря впервые почти за два года снизил ключевую ставку — с 50 до 47,5%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2024 года заявлял, что страна вступила в период устойчивого и значительного снижения инфляции.

В пятницу газета «Известия», опросившая 30 участников финансового рынка, написала, что 26 из них выразили мнение, согласно которому Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% по итогам заседания 14 февраля.

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит ждать снижения ключевой ставки.