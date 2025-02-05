Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как защитить банковские счета от мошенников

Pravda.Ru: банки не запрашивают личные данные или PIN-код от карт у клиентов
close
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Для защиты своего банковского счета от киберпреступников россиянам важно помнить, что банки не запрашивают личные данные или PIN-код от карт по электронной почте, телефону или SMS. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Помимо этого, при использовании банкоматов рекомендуется закрывать клавиатуру рукой при вводе PIN-кода, чтобы никто не смог его увидеть. Специалисты также советуют регулярно проверять свои банковские счета и сообщать в банк о подозрительных операциях. При поступлении подозрительных сообщений или звонков стоит обратиться в банк напрямую через официальные каналы.

«Киберпреступники продолжают искать новые способы обмана людей. Например, они могут связываться с жертвами, утверждая, что банковский счет скомпрометирован, и предлагать получить активационный код из банкомата, который затем используют для доступа к счету. Банки предупреждают о таких мошеннических действиях и подчеркивают, что никогда не запрашивают личные данные подобным образом», — подчеркнули в сообщении.

В Центробанке РФ до этого сообщили, что в июле-сентябре 2024 года российские банки зафиксировали 348,6 тыс. операций, совершенных без согласия клиентов — физлиц и юрлиц. Всего со счетов россиян за минувший квартал украли 9,3 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние четыре года. В 98,6% случаев речь идет о хищении именно у физических лиц.

Ранее сообщалось, что следователям разрешат приостанавливать операции со счетами подозреваемых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами