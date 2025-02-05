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В России сократился средний размер лимитов по кредиткам

НБКИ: средний размер лимитов по кредиткам в России упал на 2,1% в декабре
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Depositphotos

Средний размер лимитов по кредитным картам в России снизился в декабре до отметки 98,8 тысячи рублей, что на 2,1% ниже относительно ноября, когда показатель был равен 100,9 тысячи рублей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом относительно января 2024 года в декабре прошлого года средний размер лимита по кредиткам вырос на 15,6% или на 13,4 тысячи, с 85,4 тысячи рублей, отметили в НБКИ.

Наибольший средний размер лимитов по кредиткам в декабре зафиксировали в Москве, где показатель составил 130,4 тысячи рублей. В топ-3 по самым высоким средним значениям вошли Московская область с 115,8 тысячи и Санкт-Петербург — 110,5 тысячи.

Во второй половине декабря газета «Известия» со ссылкой на информацию клиентов финансовых организаций написала, что некоторые российские банки стали урезать лимиты по кредитным картам в ноябре и декабре. Аналитики считают, что банкам проще сокращать размер средств, который смогут получить клиенты. По их словам, кредитные организации не хотят дополнительных расходов из-за макропруденциальных лимитов.

Ранее стало известно, что в России стали реже выдавать кредитные карты.

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