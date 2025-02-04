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В ЕС заявили о готовности нанести ответный удар в случае введения пошлин США

WSJ: Евросоюз может ввести ответные пошлины на продукцию части штатов Америки
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Global Look Press

Евросоюз рассматривает возможность введения ответных пошлин на продукцию из США в случае введения ими тарифов в отношении объединения . Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары Канады, Китая и Мексики вызвало обеспокоенность во всем мире по поводу возможной глобальной торговой войны. ЕС особенно внимательно следит за ситуацией, поскольку президент США Дональд Трамп заявлял о своем намерении ввести пошлины на товары блока.

«Чиновники в Европейском союзе, который обычно является сторонником свободной торговли, на протяжении нескольких месяцев вырабатывают варианты ответных мер на угрозы США о введении тарифов, в том числе при помощи пошлин, которые могут затронуть продукцию из политически значимых штатов США», — говорится в материале.

Накануне газета The Telegraph писала, что администрация США рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%.

Ранее Каллас заявила, что ЕС готовится к торговой войне с США.

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