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В Британии предупредили об угрозе энергокризиса в США

FT: меры Трампа по возобновляемой энергии могут привести к энергокризису в США
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Меры президента США Дональда Трампа по ограничению развития возобновляемых источников энергии могут привести к энергокризису в стране. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

В первую неделю своего президентства Трамп издал указ о введении моратория на выдачу разрешений на постройку морских ветряных электростанций, а также запустил процесс пересмотра существующих лицензий. Он также приостановил предоставление сотен миллиардов долларов в виде льгот на проекты зеленой энергетики.

«Ограничения Дональда Трампа на возобновляемую энергию рискуют вызвать кризис с электричеством в США, поднять цены для потребителей и предоставить Китаю первенство в мировой гонке по разработке искусственного интеллекта», — пишет FT со ссылкой на руководителей энергетической отрасли страны.

Главы американских энергокомпаний также предупредили, что замедление развития этой отрасли может повысить риск сбоев с электроснабжением и замедлить разработку в стране технологий искусственного интеллекта.

До этого сообщалось, что США долгое время занимали одно из первых мест в области медицинских исследований, но недавнее замораживание федерального финансирования поставило их лидерство под угрозу.

Ранее в США предсказали «золотой век» страны.

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