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Центробанк повысил курс доллара до 99,94 рубля

ЦБ повысил курс доллара на 4 февраля до 99,94 рубля
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Банк России установил на 4 февраля 2025 года официальный курс доллара на уровне 99,9433 рубля. Информацию приводит сайт регулятора.

Новый курс доллара стал на 2 рубля 13 копеек выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 36 копеек, до 102,491 рубля.

В декабре 2024 года в Центробанке сообщили, что официальные курсы иностранных валют относительно рубля будут устанавливать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

Во второй половине декабря в Центробанке сообщили, что в декабре произошло ослабление рубля из-за очередного пакета санкций, который затруднил поступление валюты на рынок.

Вызванная санкциями неопределенность создала повышенный спрос на валюту со стороны импортеров и компаний, которые должны были погашать валютные кредиты, из-за чего усилились колебания курса.

Ранее в Центробанке объяснили, когда снизят ключевую ставку.

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