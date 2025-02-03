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Суд Швеции отклонил иск компаний Коломойского к Украине

Компании Коломойского не смогли отсудить у Украины $6 млрд в Стокгольме
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Vladyslav Musiienko/Reuters

Апелляционный суд в Стокгольме отклонил иск трех кипрских компаний, связываемых с украинским бизнесменом Игорем Коломойским (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и группой «Приват», которые оспаривали решение арбитражного суда, отказавшего им в 2021 году в получении от Украины компенсации в размере $6 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

В минюсте Украины отметили, что суд «вынес важное решение» в пользу Киева, отклонив апелляцию кипрских компаний.

В 2021 году арбитражный суд в Стокгольме отказал компаниям Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited, которые просили взыскать с Украины $6 млрд. Свои требования они обосновывали отбором из газохранилищ «Нафтогаза Украины» для нужд населения по заниженной цене или бесплатно, а также невыполнением «Укртрансгазом» и «Нафтогазом» решений судов Украины о возвращении части отобранного газа.

До этого Коломойский выдвинул обвинения против президента страны Владимира Зеленского и его администрации, заявив, что они организовали рейдерский захват «Укрнафты» из коррупционных побуждений.

Ранее Коломойского лишили гражданства Кипра.

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